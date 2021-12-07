Tanzanya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 kişi öldü - Haberler
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Tanzanya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 kişi öldü

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Tanzanya'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 kişi öldü

Tanzanya'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Tanzanya'da inşaat halindeki bir binanın çökmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Darüsselam şehrinin Goba bölgesinde inşası süren bir binanın yıkılması sonucu en az 4 kişi hayatını kaybetti.

17 kişinin yaralı çıkarıldığı binanın enkazında başka kişilerin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Enkazda arama çalışmaları sürerken, yıkılan binanın çevresindeki evlere de zarar verdiği belirtiliyor.

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AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri

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