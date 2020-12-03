Tanzanya'da hükümet, bağımsızlık günü kutlamaları için ayrılan bütçeyi sağlık harcamalarına kaydırdı
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Tanzanya'da hükümet, bağımsızlık günü kutlamaları için ayrılan bütçeyi sağlık harcamalarına kaydırdı

03.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:31
Tanzanya'da hükümet, bağımsızlık günü kutlamaları için ayrılan bütçeyi sağlık harcamalarına kaydırdı

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, "Bağımsızlık Günü Kutlamaları" için kullanılması planlanan paranın sağlık hizmetleri için harcanmasına karar verildiğini açıkladı.

Tanzanya Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, "Bağımsızlık Günü Kutlamaları" için kullanılması planlanan paranın sağlık hizmetleri için harcanmasına karar verildiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Magufuli, kutlamalarda kullanılması planlanan yaklaşık 350 bin dolarla, bu ayın sonunda faaliyete geçecek Uhuru Devlet Hastanesine ekipman satın alınacağı bilgisini paylaştı. Kutlamalar için ayrılan bütçe ayrıca sosyal hizmetler ve halka hizmet projelerinde kullanılacak.

Magufuli, 2018'deki Bağımsızlık Günü Kutlamalarını da iptal ederek bu bütçeyi sağlık harcamalarına kaydırmıştı.

Tanzanya, her yıl 9 Aralık'ta İngiltere'den bağımsızlığını kutluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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