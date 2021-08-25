Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliğinin önündeki silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel basındaki habere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bölgedeki güvenliği sağlayan 3 polisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği önündeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak