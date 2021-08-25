Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliğinin önündeki silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
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Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliğinin önündeki silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliğinin önündeki silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Fransız Büyükelçiliği önünde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre saldırıyı gerçekleştiren kişinin öldürülerek etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bölgedeki güvenliği sağlayan 3 polisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği önündeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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