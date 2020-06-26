Tanzanya'da Bir Madenci Akıl Almaz Bir Şekilde Zengin Oldu Tanzanya dünyanın en çok maden çıkarılan ülkeleri içerisinde yer alıyor.

Tanzanya dünyanın en çok maden çıkarılan ülkeleri içerisinde yer alıyor. Bu Afrika ülkesinde, görebileceğiniz en yüksek değere sahip madenler bulunuyor. Bir madenci öyle bir maden çıkardı ki aynı gecede milyoner oldu. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Maden çalışmaları bakımından Tanzanya dünyanın en fazla mesai harcayan ülkeleri içerisinde yer alıyor. Özellikle de kısa yoldan zengin olmanın yollarını arayan insanlar, bu tür yöntemlere çok fazla başvuruyor. Tanzanyalı bir madenci ise bu konuda çıtayı adeta Everest Dağı'na taşıdı.

Tanzanyalı madenci bir gecede milyoner oldu

Tanzanya'da çalışan bir madenci, ülke tarihinde bugüne kadar çıkarılmış en büyük iki tanzanit taşını bulmayı başardı. Sadece bir gecede milyoner olmayı başaran bu adam, ülke tarihinde bir ilk olarak görülüyor.

Bu tür değerli taşlara büyük bir önem veren Tanzanya hükümeti, madenci Saniniu Laizer'den biri 9, diğeri 5 kilogramlık taşları 3,4 milyon dolara almak istediğini söyledi. Madenci bunun büyük bir memnuniyetle karşıladı ve hükümete taşların satışını yaptı.

Tanzanya'nın en zengin insanları arasında yer almayı başaran madenci Laizer, dokunaklı bir açıklama yaptı. Eline geçen paralar ile topluluğu için bir alışveriş merkezi ve okul açmayı planladığını söyledi. Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli ise madenciyi tebrik ederek desteğini açıkladı. Peki siz bu adamın bir gecede milyoner olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir