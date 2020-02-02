Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı
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Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı

Tanzanya'nın kuzeyindeki bir stadyumda gerçekleştirilen kilise ayini sırasında meydana gelen izdihamda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

02.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:05
Tanzanya'da ayinde izdiham: 20 ölü, 16 yaralı

'nın kuzeyindeki bir stadyumda gerçekleştirilen kilise ayini sırasında meydana gelen izdihamda en az 20 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.


Tanzanya'nın kuzeydoğusunda Moshi şehrinde, gece saatlerinde bir stadyumda yüzlerce kişi kilise ayini için toplandı. Ayin için stadyuma giriş yapılırken izdiham meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, izdihamda 5'i çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı ifade edildi.


Yetkililer, ayine binlerce kişinin katılması ve havanın da karanlık olması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediyor. - DARÜSSELAM

Kaynak: İHA
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