Tanzanya'da AIDS'e bağlı ölüm oranı son 10 yılda yüzde 50 azaldı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV)/Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) ölüm oranının son 10 yılda yüzde 50 azaldığı bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV)/Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) ölüm oranının son 10 yılda yüzde 50 azaldığı bildirildi.

Hükümet adına açıklama yapan kabine üyesi Jenista Mhagama, 2010'da 64 bini bulan vefat sayısının 2020'de 32 bine gerilediğini açıkladı.

Hükümetin HIV/AIDS ile mücadelesinin başarılı olduğuna işaret eden Mhagama, "Gönüllü test yaptırma oranı 2016'da yüzde 61 iken 2019'da yüzde 83'e yükseldi. Virüsün anneden çocuğa geçme oranı ise 2010'da yüzde 18 iken 2020'de yüzde 7'ye geriledi." dedi.

Yeni vakalarda da düşüş olduğunu kaydeden Mhagama, 2010'da 110 bin vaka tespit edilirken bu sayının 2020'de 68 bin olduğunu belirtti.

İlk olarak 1980'lerde ortaya çıkan HIV/AIDS bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 32,7 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu, 38 milyon kişi ise virüsle yaşamını sürdürüyor.

AIDS'e bağlı ölümler 2010'dan bu yana yüzde 39 düşüşe geçerken, yeni HIV pozitif vaka sayısı aynı zaman diliminde yüzde 23 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak