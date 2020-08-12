Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezince (USGS), yerel saatle 20.00 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün, Darüsselam şehrinin yakınlarında Hint Okyanusu açıkları olduğu bildirildi.

6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşandığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA