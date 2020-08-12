Tanzanya'da 5.9 büyüklüğünde deprem Tanzanya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tanzanya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Tanzanya açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin Darüsselam'ın 93 kilometre, Pwani bölgesinin Kilindoni kasabasına 66 kilometre uzaklıkta ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Ülkenin iç kesimlerinde de hissedilen depremde henüz mal veya can kaybına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

Tanzanya'da 2016 yılında ülkenin kuzeyinde yer alan Victoria Gölü yakınlarında, Uganda ve Ruanda sınırında 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, 203 kişi de yaralanmıştı. - DARÜSSELAM

Kaynak: İHA