Tanzanya'da 4 gemi ihalesini Türk şirket kazandı
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Tanzanya'da 4 gemi ihalesini Türk şirket kazandı

Tanzanya'da 4 gemi ihalesini Türk şirket kazandı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Tanzanya'da okyanus ve göllerde kullanılmak üzere üretilecek 4 yük ve yolcu gemisinin ihalesini Türk şirketi YÜTEK Gemi kazandı.

Tanzanya'da okyanus ve göllerde kullanılmak üzere üretilecek 4 yük ve yolcu gemisinin ihalesini Türk şirketi YÜTEK Gemi kazandı.

Ülkenin kuzeyindeki Mwanza şehrinde yapılan imza törenine Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hasaan'ın yanı sıra Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu katıldı.

Devlet televizyonundan canlı aktarılan törende, YÜTEK Gemi, Hint Okyanusu, Viktorya Gölü ve Tanganika Gölü'nde kullanılacak 4 yük ve yolcu gemisinin inşası için anlaşma imzaladı.

Güney Kore'den SM Solution şirketi ise Viktorya Gölü'nde 1200 ton yük taşıma kapasitesine sahip MV Umoja'nın onarım ve bakımı için anlaşmaya imza attı.

Tanzanya Denizcilik Şirketi MSCL Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Philemon Bagambilana, imzalanan anlaşmaların yaklaşık 188 milyon dolara mal olacağı bilgisini aktardı.

Tanganika Gölü'ndeki kargo gemisinin inşası tamamlandığında, Tanzanya ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki kargo taşımacılığı iyileştirilmiş olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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