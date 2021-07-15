Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Tanzanya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Hamisi Iddi - Haberler | Güncel

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Darüsselam Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Darüsselam Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Elçilikte düzenlenen törene Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu, ABD, Pakistan ve Katar Büyükelçilikleri temsilcileri, Türk ve Tanzanya vatandaşları katıldı.

15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunan törende, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz fotoğrafları sergilendi.

Büyükelçi Güllüoğlu, hem Tanzanya halkına 15 Temmuz gecesini anlatmak hem de Türk milleti olarak bugünü hatırlamak için bu programı düzenlediklerini söyledi.

Türkiye Maarif Vakfına ait Darüsselam Maarif Okulu'ndaki etkinlikte de 15 Temmuz şehitleri anısına şiirler okundu, gösteriler ve söyleşiler yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca 15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank anısına şehir merkezi Posta'daki NBC Parkı'nda su kuyusu açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamisi Iddi

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