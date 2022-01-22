Tanzanya'da 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvan kuraklıktan telef oldu

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, kuralık nedeniyle 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da, kuralık nedeniyle 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Simanjiro Bölgesi Konsey Başkan Yardımcısı Sendeu Laizer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklığın, bölge halkının hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

Tanzanya'da son 1 ayda 62 binden fazla büyük ve küçükbaş hayvanın kuraklık nedeniyle telef olduğunu kaydeden Laizer, "Bu, korkunç bir durum." ifadesini kullandı.

Laizer, hayvan leşlerinin etrafa ağır kokular saldığını ve hayvanlarını korumak isteyen insanların başka bölgelere göç ettiğini söyledi.

Bölge halkından Laurent Saning de böyle kötü bir durumun daha önce hiç yaşanmadığını belirterek su ve otlak sıkıntısı nedeniyle hayvanların çok zayıfladığına dikkati çekti.

Tanzanya'nın kuzeyinde yağış miktarı yüzde 35 azalırken bu durum son 10 yılın en düşük seviyesi olarak gösteriliyor.