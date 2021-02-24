Tanzanya çekirge sürülerinin istilasıyla karşı karşıya
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Tanzanya çekirge sürülerinin istilasıyla karşı karşıya

24.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 20:13
Tanzanya çekirge sürülerinin istilasıyla karşı karşıya

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da çekirge sürülerinin tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da çekirge sürülerinin tarım arazilerine zarar verdiği bildirildi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Kilimanjaro bölgesi yetkilisi Onesmo Biswelu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kenya'dan gelen çekirge sürülerinin ülkenin kuzeyini istila ettiğini söyledi.

Çekirge sürülerinin tarım arazileri ve ekinlere zarar verdiği bilgisini paylaşan Biswelu, ilaçla müdahale için bölgeye iki özel uçak ve tarım uzmanlarının gönderildiğini kaydetti.

Biswelu, "Sürüleri kontrol altına almayı başardık ve ekinlere zararını azalttık." dedi.

Kenya, Etiyopya ve Sudan başta olmak üzere birçok Doğu Afrika ülkesi son yıllarda çekirge sürülerinin istilasıyla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Doğu Afrika ülkelerini istila eden çekirgelerle mücadele için 38 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

FAO, yeni olgunlaşmamış sürülerin Etiyopya, Kenya ve Somali'nin farklı bölgelerinde yayılmaya başladığını ve Güney Sudan, Tanzanya ve Uganda'ya ulaşabileceği uyarısı yapmıştı.

Gıda güvenliğine büyük tehdit oluşturan çekirge sürüleri, geçen yıl bölgede yüz binlerce hektar tarım arazisine zarar vermişti.

Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol kat edebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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