Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.
27.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:33
Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"