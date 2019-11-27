Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"
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Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Türkiye ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.

27.11.2019 19:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:33
Tanzanya Büyükelçisi Kiondo:

'nın Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, ile Tanzanya arasındaki dış ticaret hacminin 500 milyon dolara ulaşacağına inandıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Tanzanya Büyükelçisi Kiondo: "Türkiye ile 500 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaşacağız"
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