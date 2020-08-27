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Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Türk firmalarına yatırım daveti Açıklaması

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Türk firmalarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Tanzanya Büyükelçisi Kiondo'dan Türk firmalarına yatırım daveti Açıklaması
27.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:28

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elizabeth K. Kiondo, Türk firmalarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Kiondo, Tanzanya hakkında bilgi vermek, var olan ticari ilişkileri değerlendirmek, yeni iş birlikleri geliştirmek ve yatırım fırsatlarını anlatmak için Samsun'a geldi.

Beraberindekilerle Samsun TSO'yu ziyaret eden Büyükelçi Kiondo, burada yaptığı konuşmada, ziyaretlerinin ana amacının iki ülke ve Samsun arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi.

"Pamuk, kahve, çay ürünlerinin işlenmesi konusunda destekler bekliyoruz"

Tanzanya'daki fırsatlar hakkında iş insanlarına bilgi veren Kiondo, şunları kaydetti:

"Tanzanya Afrika'da giriş noktası olarak stratejik bir konuma sahip. Bunun yanında, Doğu Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Birliği'ne üye bir ülke. Limanları sayesinde karayla çevrilmiş sekiz ülkeye giriş kapısı. Mevcut altyapısı çok güçlü bir ülke. Tanzanya'nın nüfusu 55 milyon. İki topluluğa üye olduğu için doğal olarak 650 milyonluk bir pazara da giriş kapısı. Doğal kaynakları olan, ağırlıklı olarak tarım, madencilik sektörü güçlü. Son yıllarda sanayileşmede de önemli adımlar atılıyor. Turizm sektörü ülkemizin gelir kaynağına ciddi bir katkı sağlıyor. Pamuk, kahve, çay ürünlerinde ihracatımız mevcut. Ama bu ürünlerin katma değerini artırmak için işlenmesi konusunda destekler bekliyoruz."

"İhracata dayalı firmalar için altyapısı hazır özel bölgelerimiz mevcut"

Büyükelçi Kiondo, Tanzanya'da inşaat ve tarım sektöründe ciddi fırsatların olduğuna da işaret ederek, "Ülkemizde inşaat sektöründen tarım sektörüne, üretim sektörüne kadar ciddi fırsatlar var. İhracata dayalı firmalar için üretim altyapısı hazır özel bölgelerimiz mevcut. Yatırımcılara cazip hale gelmesi için altyapı çalışmaları da devam ediyor." diye konuştu.

Afrika'nın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip bir ülke konumunda olduklarını söyleyen Kiondo, düşük gelirli ülke statüsünden, orta gelirli ülke statüsüne bu yıl geçiş yaptıklarını vurguladı.

"Cazibe merkezi olmaya aday bir ülkeyiz." diyen Büyükelçi Kiondo, şöyle devam etti:

"Tanzanya Yatırım Merkezi, tek merkezden tüm işlemlerinizi yapabileceğiniz bir kurum. Samsunlu Recepoğlu firmasının yatırımlarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle Türk ve Samsunlu firmaları da ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın üç yıl önce ülkemize yapmış olduğu ziyarette bir dizi mutabakat zaptı imzalandı. Ekonomik, sosyal ve kültürel olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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