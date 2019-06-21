Tanzanya, Antalya'nın tecrübelerinden faydalanmak istiyor

Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, ülkesinin ticari hacmini daha geliştirmek istediklerini belirterek, "Tarım ve turizm konularında da iş birliği yaparak turizm konusunda Antalya'nın tecrübelerinden faydalanmalıyız." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erkan Demirci'yi ziyaret eden Kiondo, yaptığı konuşmada, Tanzanya'nın stratejik bir konumda olduğunu aktardı.

Türkiye ve Tanzanya arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Kiondo, Türk firmaların altyapı projelerinde bulunduğunu belirtti.

Tanzanya'nın ticari hacminin 200 milyon doların üzerine çıktığını vurgulayan Kiondo, "Ticari hacmimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Tarım ve turizm konularında da işbirliği yaparak turizm konusunda Antalya'nın tecrübelerinden faydalanmalıyız." diye konuştu.

Tanzanya'da bir ada olan Zanzibar'ın Antalya ile kardeş şehir olma yönünde resmi bir talebi olduğunu aktaran Büyükelçi Kiondo, Antalya'nın tarımda olduğu gibi turizm konusunda da tecrübeli olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Demirci de iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi noktada ilerlediğini, Afrika ülkeleriyle ilgili diplomatik ilişkilerin kurulması yönündeki adımların sonuçlarının alınmaya başlandığını vurguladı.

Ziyaretin ardından Başkan Vekili Demirci, konuk Büyükelçiye Antalya'ya özgü reçel hediye etti.

Kaynak: AA