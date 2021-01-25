Tanzanya, 1789 Etiyopyalı mahkumu serbest bırakacak
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Tanzanya, 1789 Etiyopyalı mahkumu serbest bırakacak

25.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:48
Tanzanya, 1789 Etiyopyalı mahkumu serbest bırakacak

Tanzanya'nın 1789 Etiyopyalı mahkumu serbest bırakacağı bildirildi.

Tanzanya'nın 1789 Etiyopyalı mahkumu serbest bırakacağı bildirildi.

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle-Work Zewde ile görüşmesi sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Magufuli, "Tanzanya'ya yasa dışı yollarla giriş yaptığı için tutuklanan 1789 Etiyopyalı mahkum serbest bırakılacak." diyerek bu kararın iki ülkenin kardeşliğine ve dostluğuna destek vermek amacıyla alındığını belirtti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmek isteyen birçok Etiyopyalı göçmen, Tanzanya'ya yasa dışı yollarla girdikleri yaptığı için tutuklanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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