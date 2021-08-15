Son dakika haberleri! TANTUNİ USTASINA BIÇAKLI SALDIRI KAMERADA

Son dakika haberler... ELAZIĞ'da, daha önce çalıştığı iş yerine gelen A.O., tantuni ustasını bıçakladı.

ELAZIĞ'da, daha önce çalıştığı iş yerine gelen A.O., tantuni ustasını bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 gün önce İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir tantuni dükkanında meydana geldi. A.O. isimli şüpheli yaklaşık 2 ay önce işten ayrıldığı dükkana akşam saatlerinde tekrar geldi. A.O.'nun tantuni ustası Yavuz Songün ile başlayan tartışması kavgaya dönüştü. A.O., masadan aldığı bıçakla Songün'ü yaraladıktan sonra tezgahı dağıtarak iş yerinden kaçtı. Olayın ardından çalışanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Songün'ü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Songün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinden kaçan A.O. ise polisler tarafından yakalanarak gözaltına aldı. Yaşanan olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı