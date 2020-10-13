Tantuni nasıl yapılır? Tantuni yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
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Tantuni nasıl yapılır? Tantuni yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

13.10.2020 17:41 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:45
Tantuni nasıl yapılır? Tantuni yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Tantuni nasıl yapılır? Tantuni yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

Et denilince en sevilen lezzetlerin arasında Tantuni ilk sırada yer alıyor. Tantuni hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte Tantuni nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

TANTUNİ İÇİN MALZEMELER

• 600 g dana eti

• 1 adet kuru soğan

• Yarım demet maydanoz

• 2 orta boy domates

• Tuz

• Kırmızı toz biber

• Sumak

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 su bardağı sıcak su

• Lavaş

YAPILIŞI

1. Dana etini minik minik doğruyoruz ve haşlıyoruz.

2. Etlerimiz haşlanırken sebzelerimizi doğrayalım. Resimdeki gibi ufak ufak domateslerimizi doğrayalım.

3. Kuru soğanımızı ince uzunca doğrayalım. Maydanozlarımızı da doğrayalım.

4. Bir kapda doğradığımız soğan ve maydanozu karıştırıp, göz kararı sumak atalım. Bu arada haşlanan etlerimizi kenara alalım.

5. Saçımızın içine 1 çay bardağı sıvı yağ koyuyoruz.

6. 1 su bardağıda suyumuzu koyalım. Ardından haşlanan erlerimizi koyup göz kararı tatlı toz biberimizi atalım. Tuzumuzu atalım. Bu şekilde bir-iki tur çevirelim.

7. Çevirdikten sonra saça lavaşlarımızı tek tek sırayla kapatıp ekmeklerimizi yağlayalım.

8. Yağlanan ekmeklerimizi tabaklara alıp önce kenarda duran domates ve soğan, maydanoz, sumak karışımından yayalım.

9. Üzerine pişen etlerimizden koyalım. Kişi başı tahminen 5 yemek kaşığı dolusu et koyabilirsiniz.

10. Dürümlerimizi sıkıca saralım.

11. Bütün etleri paylaştırdıktan sonra dürümlerimizi saca koyup önlü arkalı sacın yağıyla hafif kızartıyoruz.

12. Yanında limon ve isteğe göre ayranla servis ediyoruz. Canım arkadaşım Eliften aldığım bu tarifi şiddetle tavsiye ediyorum.

PÜF NOKTALARI

Yağın üzerine su eklemek soğuk olduğu için patlama yapmaz. Saca su sıcaklığını kontrol etmek ve aynı zamanda kullanacağınız lavaşı yumuşatmak için kullanılır.

Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

• 1 adet tantuni yaklaşık olarak 500 kaloriye denk gelmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 17:46:01. #1.15#
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