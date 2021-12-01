Tantanacı kadınlar hırsızlık şebekesi yine iş başında

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta esnafların korkulu rüyası haline gelen tantanacı hırsızlık şebekesi yine bir markette ortaya çıktı. Girdiği markette hırsızlık yapıp yakalanınca soyunan şebeke, güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Esenyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta birçok kez aynı yöntemle hırsızlık gerçekleştiren tantanacı kadınlar şebekesi yine ortaya çıktı. Yakalanınca soyunmayı adet haline getiren şebeke, girdikleri markette yakayı eve verince önce market sahibine domates fırlattı sonra ise soyunmaya başladı. Yaşanan olayı gören komşu esnaf koşarak yardıma geldi. Kadınlar ile bir süre mücadele eden vatandaşlar kadınları güçlükle kovalamayı başardı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BUNLARLA BAŞIMIZ BELADA"

Olay anlarını anlatan komşu esnaf, "İki günde, üç günde bir buralara geliyorlar. Dışarıya mal çıkarmaya korkuyoruz. Geçtiğimiz pazartesi ise esnaf kardeşimizin dükkanına gelen kadınlar, şalvarlarına kaşar ve salamları doldurdular. Kapıda ise yaklaşık 10 kadın olay çıkarttı. Biz koşarak gidip yardımcı olmaya çalıştık. Market sahibine domates fırlatıyor, mandalina fırlatıyorlar. Sonra ise kaçmak için edepsizce soyunuyorlar. Sürekli bu yöntemi kullanıyorlar. Bu kadınlar ile başımız belada" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/ İHA)

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