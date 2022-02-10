Tansu Çiller parti kuracak mı?

MAK Araştırma'nın Başkanı Mehmet Ali Kulat, eski başbakanlardan Tansu Çiller'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Daha önce Çiller cephesi tarafından yalanlanan parti kurma iddialarının doğru olduğunu ifade eden Kulat, "Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar" dedi.

TANSU ÇİLLER PARTİ KURACAK MI?

Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştuğunu ve eski başbakanlardan Tansu Çiller'in parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden Kulat, "Eski DYP'li milletvekilleriyle konuştum, bu konuda kesin bilgi veriyorlar. Tansu Çiller Hanımefendi'nin önümüzdeki günlerde parti kurma hazırlığında olduğunu, bu konuda bir çalışma yürüttüklerini, Doğru Yol Partisi'nde siyaset yapmış olan bazı milletvekilleri bana da ifade ettiler" şeklinde konuştu.

İDDİALARİ İLK OLARAK KORAY AYDIN GÜNDEME GETİRDİ

Tansu Çiller'in parti kuracağına yönelik iddialar ilk olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından gündeme getirildi. Aydın, "Böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde yüz böyledir, bunun şüphesi yok. Tansu Çiller, AK Parti'den oy koparan İYİ Parti'nin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş, 'İYİ Parti'nin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır' anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir. Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir" ifadelerini kullanmıştı.

AVUKATINDAN AYDIN'A YALANLAMA GELDİ

Söz konusu iddialarla ilgili Çiller'in avukatı Dilek Özaşık'tan açıklama gelmişti. Özaşık, Çiller'in siyasi parti kuracağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bazı medya organlarında eski Başbakan Prof. Dr. Tansu Çiller'in birtakım amaçlara hizmet etmek için, gizli bir gündemle siyasi parti kuracağına dair yaratılmak istenilen algının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" sözlerini kullanmıştı.

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