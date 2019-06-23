Tansu Çiller oyunu kullandı
ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.
ESKI Başbakanlardan Tansu Çiller, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oyunu kullandı.
- İstanbul
Tansu Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte saat 11.00'da Sarıyer Yeniköy İlkokulu'na gelerek 2343 numaralı sandıkta oy verdi. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çiller, "Hayırlı olsun. Herkes diyeceğini söyledi. Sıra milletimizde. Milletimiz ne derse güzel söyler" diye konuştu.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son dakika! Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri
13:15 AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu...