Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım
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Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarını kesin bir diile yalanladı. Çiller, "Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Ancak bugün bir algı operasyonu söz konusu" dedi.

24.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:42

Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törene katılan eski Başbakan Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına ilişkin olarak, "Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum" dedi.

Ayasofya Camii'nde bugün kılınan cuma namazının ardından ibadete açılırken, gelenler arasında eski başbakanlardan Tansu Çiller de yer aldı. Namaz öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, bir gazetecinin sorusu üzerine oğlu Mert Çiller'in eşi Zeynep Çiller'e şiddet uyguladığı iddiaları hakkında konuştu.

Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım

"ALGI OPERASYONU SÖZ KONUSU"

Çiller, dayak iddiasıyla ilgili şunları söyledi: "Tabii şunu söylemek lazım, kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım. Buna müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu Ömer adaleti ile dahi düşünsem, doğru ve hakikat ile örtüşür bulmuyorum. Herkes bir şey söyler ama Allah'ın da bir hesabı vardır ve zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm, aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin."

Tansu Çiller'den oğlu Mert Çiller'in eşine şiddet uyguladığı iddialarına yanıt: Kadına kalkan eli kırarım

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