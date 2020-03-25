Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu - Haber
İzmit, Sabah, 3. Sayfa

Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah uyanan çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

25.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:54
Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah uyanan çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Filiz Diler, sabah uyanan çocukları tarafından evin balkonunda hareketsizce yatarken bulundu. Diler'in çocukları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Diler'in hayatını kaybettiği belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemeler yaptı. 3 çocuk annesi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Diler'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak Haber
Türk profesörden ürküten koronavirüs açıklaması: Aşı çare olmayacak
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haber
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı Haber
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Hindistan'da yevmiyeyle çalışan işçiler: Koronavirüsten önce açlıktan ölebiliriz
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Kanun sanatçısı İzmir Marşı ve İstiklal Marşı'nı kanunla çaldı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Koronavirüse karşı telefon temizliği, alkol oranı yüksek bezlerle yapılmalı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Ece Erken James Bond Serra Yılmaz
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Burak Yılmaz Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Tansiyon hastası kadını çocukları evin balkonunda ölü buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 23:10:41. #1.14#
title