Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu - Haber
Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

25.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:10
Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki tansiyon hastası kadın, sabah çocukları tarafından evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kıran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 10 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Filiz Diler, sabah çocukları tarafından evin balkonunda hareketsizce yatarken bulundu. Diler'in çocukları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Diler'in hayatını kaybettiği belirledi. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde incelemeler yaptı. 3 çocuk annesi ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Diler'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı Haber
Telekonferansta dikkat çeken detay! Erdoğan fark edip hemen uyardı
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi Haber
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haber
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı Haber
Kalça dansı yapan Aleyna, sosyal medyayı salladı
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Dün günü 336 liradan tamamlayan altın, bugün resmen çakıldı! İşte güncel fiyatlar
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip bir kentimiz için acil tanı kiti istedi
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Rahatsızlanan Serdar Ortaç, hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Koronavirüsü yenebilecek enstrümanlara, güce, silaha sahibiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Seyit Torun Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Basketbolcu Acun Ilıcalı Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Gökhan Gönül Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Tansiyon hastası kadını, çocukları evin balkonunda ölü buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 12:39:41. #1.15#
title