Tansiyon hastalarına salgın sürecinde ilaç uyarısı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kardiyolog Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaların bilimsel bir dayanağının olmadığını, hipertansiyon hastalarının ilaçlarını kullanmaya devam...

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kardiyolog Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaların bilimsel bir dayanağının olmadığını, hipertansiyon hastalarının ilaçlarını kullanmaya devam etmeleri gerektiğini bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde salgın haline gelen Kovid-19 hastalığında en yüksek risk grubunu kronik kalp hastaları oluştururken, bu hastalıkların tedavisinde kullanılan birtakım ilaçların salgının tedavisini olumsuz etkilediğine dair ortaya atılan iddialar, bazı hastaların ilaçlarını bırakmasına sebep oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kardiyolog Doç. Dr. Hasan Arı, eldeki veriler doğrultusunda hipertansiyon hastalarının ilaçlarını kullanmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Bu tür iddiaların sosyal medyada yayılmasının ardından kendi hastalarını gözlemlediklerini aktaran Arı, "Bazı hastaların ilaçlarını değiştirdiğini gördük ve bununla ilgili araştırma yaptık. Hastalarımızın yüzde 10'unun ilaç değişikliği yaptıklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Tartışılan ilaçları sadece hipertansiyon hastalarının değil, kalp yetmezliği, böbrek fonksiyon bozukluğu ve diğer bazı özel durumlarda olan hastaların da kullandığını bildiren Arı, şunları kaydetti:

"Kardiyovasküler sistemi ilgilendiren hastalıkların mortalite hızı yüksek olduğu için bu hastaların ilaçlarını değiştirmemelerini önerdik. Çıkan bazı yayınların üzerine zaten dünya kardiyoloji camiası kayıtsız kalmadı ve 48 saat içinde yanıt verdi. Bazı yayın organları da bu ilaç grubunun olumsuz değil tam tersine olumlu etkilerinin olabileceği şeklinde yayınlar yaptı. Bu bilgiler doğrultusunda bizim de elimizde çeşitli veriler oluşunca ilaç değişikliği yapmanın gerekli olmadığını gördük."

Kaynak: AA