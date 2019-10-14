Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM

14.10.2019 20:42

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdı.



A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında aynı puana sahip son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geliyor. Euronews.com'da Görüntüle