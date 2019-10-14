Tansiyon dolu Fransa-Türkiye maçından son gelişmeler | CANLI ANLATIM
Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdıStade de France'taki karşılaşmaya 30 bin Türk taraftarın gelmesi bekleniyor. Maç öncesi son gelişmeleri canlı blogumuzdan takip edin
Türkiye'nin Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Fransa ile Türkiye arasında sebep olduğu tansiyon bu akşam oynanacak olan futbol karşılaşmasına yansıdı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. maçında aynı puana sahip son Dünya Şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geliyor. Euronews.com'da Görüntüle