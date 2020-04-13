Tansiyon aletinin pili biten hastanın imdadına polis yetişti
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Hatay, Polis, Güncel

Tansiyon aletinin pili biten hastanın imdadına polis yetişti

Hatay'da tansiyon aletinin pili biten vatandaşın imdadına polis yetişti.

13.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:20
Tansiyon aletinin pili biten hastanın imdadına polis yetişti

Hatay'da tansiyon aletinin pili biten vatandaşın imdadına polis yetişti. Ekipler buldukları pili tansiyon hastası vatandaşa ulaştırdı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan ve tansiyon hastası Saadetin Köylü'nun her gün tansiyonunu ölçtüğü aletin pili bitti. Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla pil alamayan Köylü, evinin bulunduğu mahallede devriye atan polis ekiplerden yardım istedi. Polis ekipleri, tüm iş yerlerinin kapalı olmasına rağmen uzun uğraşlar sonucunda pili bularak, Saadettin Köylü'ye ulaştırdı.

Kendisine pili ulaştıran polis ekiplerine çok teşekkür eden Saadettin Köylü, "Dün itibariyle tansiyon aletimin pili bitti, 155'i aradım arkadaşlar Hatay'a bağladılar. İlk etapta yardımcı olmaya çakıştılar ama dün itibariyle gelmedi. Dünde sokağa çıkma yasağı dolayısı ile sokakta dolaşan polis ekiplerini gördüm. Yanlarına giderek tansiyon rahatsızlığım ve doktor kontrolünde olduğumu, tansiyonumu her gün ölçmem ve not almam gerektiğini kendilerine izah ettim. Arkadaşlar dinlediler. Sosyal mesafemizi koruyarak, birbirimizle iletişim kurduk. Ben durumu izah edince hemen telsize sarıldılar. Çok iyi davrandılar. Olumsuz hiçbir şey olmadı, bana pilleri ulaştırmak için yardımcı oldular, ulaştırdılar da. Hatta getirdiklerinde ücretini takdim ettim, polis arkadaşlar da almadı. Ekipteki iki arkadaş ellerinden geldiğince bayağı uğraş verdiler. Telefonla, telsiz sürekli ulaşmaya çalışarak uğraştılar. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi ve pilleri getirdiler. Tabii ki sevindim arkadaşlar bana yardımcı olduğu için. Psikolojik olarak rahatladım, şu anda daha rahatım, daha iyi hissediyorum. Polis arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ellerinde geldiğince de iyi davrandılar. Ekip veya polis oldukları için değil, her şeyden önce insan oldukları için. Bana çok yardımcı oldular, memnun kaldım" dedi.

Saadettin Köylü, ayrıca tek temennisinin birlik ve beraberlik içerisinde salgını atlatmak olduğunu belirterek, insanların da sosyal mesafeyi koruyarak virüsten el birliği ile kurtulacaklarını düşündüğünü söyledi. - HATAY

Kaynak: İHA

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