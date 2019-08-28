Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu

Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu

Arkeologlar Peru'daki kazılarda Colomb öncesi döneme ait 227 çocuk bedeni kalıntısı buldu. Bulunan kalıntıların Çimu kültüründe çocukların kurban edilmesine dair en büyük keşif olduğu düşünülüyor.

28.08.2019 12:15
Tanrılara kurban edilen yüzlerce çocuğun mezarı bulundu

Arkeologlar Peru'daki kazılarda tanrılara kurban edilmiş Colomb öncesi döneme ait 227 çocuk bedeni kalıntısı buldu. Bulunan kalıntıların Çimu kültüründe çocukların kurban edilmesine dair en büyük keşif olduğu düşünülüyor.


Başkent Lima'nın kuzeyindeki turistik sahil kasabası Huanchaco'daki büyük kurban yerinde geçen yıldan itibaren kazı çalışması yapıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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