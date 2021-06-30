Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu

- Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu Başkan Dündar: "Edebiyat dünyasına yeni kalemler, eserler kazandırıyoruz" Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 20'incisini düzenlediği edebiyat yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

- Tanpınar ödülleri sahiplerini buldu

Başkan Dündar: "Edebiyat dünyasına yeni kalemler, eserler kazandırıyoruz"

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar anısına bu yıl 20'incisini düzenlediği edebiyat yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın ödül töreni, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirildi. Bu yıl roman dalında düzenlenen yarışmaya Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Ankara, Zonguldak, Elazığ ve Antalya başta olmak üzere yurdun dört bir yanından toplam 292 eser katıldı. İlk elemelerin ardından belirlenen 111 eser arasında yapılan değerlendirme sonunda, "Kanbur" isimli eseriyle Zonguldak'tan Esra Kahya birinci, "Nilgün ve Nakkaş" isimli eseriyle İstanbul'dan Emir Ali Çevirme ikinci, "Bir Çingene Masalı" isimli eseriyle İzmir'den Eşref Karadağ üçüncü oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde jüri üyelerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yarışmada kazanan isimlere ödüllerini verdi. Ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde yoğun katılımlı bazı etkinliklerini ertelemek zorunda kaldıkları belirten Başkan Mustafa Dündar, "Pandemi sürecinde Fetih Şenlikleri gibi yoğun katılımlı bir takım etkinliklerimizi ertelesek de, bazılarını kurallara uygun şekilde düzenlemeye devam ettik. Bu tür edebiyat yarışmaları ve sempozyumlar, pandemi sürecinde azalmadı, aksine artarak devam etti. Gençlerden Mehmet Akif'e Mektup Yarışması, 3. Murat ve Dönemi Sempozyumu, Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumu gibi etkinliklerimizi kitaplaştırdık. TBMM Başkanlığımızın da içerisinde yer aldığı Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu'nun hazırlıkları sürüyor. Yine aynı şekilde, Türk Moğol İlişkileri Sempozyumu, Altay Toplulukları Sempozyumu gibi hazırlıkları devam eden etkinlerimiz var" diye konuştu.

Düzenledikleri kültür ve sanat etkinliklerinin Tür Edebiyatı'na, Türk Kültür ve Sanatına ciddi katkı sağladığını ifade eden Başkan Dündar, "Her etkinliğimizin sonunda ortaya bir eser çıkıyor ve kütüphanelerimizdeki yerini alıyor. Bu eserler, hem kendi kültürümüzü okuyup öğrenme, hem geleceğe aktarma adına, hem de yeni yeni edebiyatçılarımızın, şairlerimizin çıkmasına bir zemin hazırlamış oluyor. Osmangazi Belediyesi olarak bu etkinliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yarışmayı kazanan arkadaşlarımızı da tek tek kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ben kendilerinden yazmaya devam etmelerini istiyorum. Her ne kadar günümüzde okuma oranı az gibi görünse de, mutlaka bir okuyan çıkar. Sizler yazmaya devam edin" dedi.

Yarışmanın jüri üyelerinden Şair-Yazar Metin Önal Mengüşoğlu da, 20 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen yarışma ile Türk Edebiyatı'nın yeni eserler kazandığını söyledi. Mengüşoğlu, "Bundan 50 yıl önce ülkemde, tekrar tekrar okuduğum 8-10 eser vardı. Bugün ise yazılıp basılan eserlere yetişemiyorum. Bu yıl yarışmaya 292 eser katıldı. Ülkemizde 292 insan roman yazmaya teşebbüs etti. Bu beni ülkem adına heyecanlandırıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından 20 yıldır kesintisiz şekilde düzenlenen bu yarışmada, ilk gün ile bugün yazılan eserler arasında, kalite anlamında da çok büyük fark var. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Ben Başta Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nı 20 yıldır kesintisiz bir şekilde düzenleyerek, Türk Edebiyatı'na yeni eserler kazandıran Osmangazi Belediyesi ve Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nda bu yıl birinciliği, 'Kanbur" isimli eseriyle kazanan Esra Kahya da, genç kalemlere böyle bir imkan sağladığı için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti. Kahya, "Edebiyatımıza yeni kalemler kazandıran böyle köklü bir organizasyonda yılın birincisi olmak inanın çok güzel bir duygu, çok mutluyum, çok gururluyum. Türk Edebiyatı'nın kıymetli yazarı, romanı şiir ve musikiyle harmanlayan, mana derinliğine hayran olduğum usta kalem Ahmet Hamdi Tanpınar'ın adıyla anılan bir ödülün sahibi olmak benim için büyük bir gurur. Hayallerime giden yolda böyle bir güçlü adım atmamı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine, eserimi bu ödüle layık gören jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Umarım Kanbur'un yolu açık olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir