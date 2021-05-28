Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı
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Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı Roman dalındaki yarışmada kazananlar belli oldu Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar için bu yıl 20'incisini tertip ettiği edebiyat yarışmasında kazananlar belli oldu.

Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

Roman dalındaki yarışmada kazananlar belli oldu

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin edebiyat dünyasının usta isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar için bu yıl 20'incisini tertip ettiği edebiyat yarışmasında kazananlar belli oldu. Bu yıl roman dalında yapılan yarışmada birinciliği "Kanbur" adlı eseriyle Zonguldak'tan Esra Kahya elde etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışmasına dönüşen Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının sonuçları belli oldu. Roman dalında düzenlenen yarışmaya Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Mersin, Ankara, Zonguldak, Elazığ ve Antalya başta olmak üzere yurdun dört bir yanından toplam 111 eser iştirak etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde jüri üyelerinin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında yarışmada kazanan isimleri açıkladı.

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışmasının Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültürel faaliyetlerden en önemlisi olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar, bu önemli faaliyeti 20. kez yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Yarışmanın Türkiye'nin en uzun soluklu edebiyat yarışması haline geldiğini ifade eden Dündar, "Yarışmamıza sadece ülkemizden değil, dünyanın farklı ülkelerinden de yoğun katılım olması bizler için bir gurur vesilesine dönüştü. Edebiyat dünyasına bir nebze de olsa katkı sağladığımızı düşündüren bu teveccüh nedeniyle yarışmamızı her yıl aynı heyecanla düzenliyoruz. Tanpınar Edebiyat Yarışması, sadece bir yarışma olmasından öte, kitapları ve dergisiyle, yazarlarımızla gerçekleştirdiğimiz sempozyumlarıyla ne mutlu ki hatırı sayılır bir marka haline geldi. Bu süreçte hazırlanan 'Tanpınar Zamanı' adlı yıllık edebiyat ve fikir dergimizi bu yıl da kütüphanelerimize kazandırdık. Dergimize yazılarıyla katkı sağlayan şair ve yazarlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tanpınar Sempozyumunun 5 Haziran Cumartesi günü akademisyenlerin iştirakiyle Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirileceğini kaydeden Dündar, "Sempozyumda sunulan bildirilerden oluşan kitabımızı da edebiyatseverlerle buluşturacağız. Bir diğer kitabımız da her sene olduğu gibi yarışmada dereceye giren eserlerden oluşturulacak" diye konuştu.

Yarışmada "Kanbur" isimli eseriyle Zonguldak'tan Esra Kahya birinci, "Nilgün ve Nakkaş" isimli eseriyle İstanbul'dan Emir Ali Çevirme ikinci, "Bir Çingene Masalı" isimli eseriyle İzmir'den Eşref Karadağ üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise "Tesis" adlı eseriyle Antalya'dan Melisa Parlak, "Harmança" adlı eseriyle Elazığ'dan Emrah Özdemir ve "Keyfiyet" adlı eseriyle Bursa'dan Kadriye Gencer kazandı.

Toplantının ardından Başkan Dündar, katılanlara Osmangazi Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi'nde yetiştirilen ata tohumlarından elde edilen fidelerden hediye etti.

Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı
Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı
Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı
Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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