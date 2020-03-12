Tanoğlu'ndan 13 Mart 1992 Erzincan depremi yıldönümü mesajı
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Tanoğlu'ndan 13 Mart 1992 Erzincan depremi yıldönümü mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 1992 Erzincan depreminin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

12.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:38
Tanoğlu'ndan 13 Mart 1992 Erzincan depremi yıldönümü mesajı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 1992 Erzincan depreminin 28. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.


Tanoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:


"13 Mart 1992 Erzincan depreminin üzerinden 28 yıl geçti. Bu süre zarfında Erzincan küllerinden yeniden doğmasını bildi. Erzincan halkı yaşamış olduğu bu büyük acıya rağmen metanetini korudu, acısını yüreğine gömdü ve Erzincan'ı terk etmeyerek ayakta kalmasını bildi.


13 Mart 1992 Depreminin 28. Yıl Dönümünde güzel Erzincan'ımız, yapılaşması, sanayisi, turizmi, ulaşımı ve yaşanılır bir kent olma konusunda gerçekleştirdiği seferberlikle deprem felaketinin izlerini silmeyi başarmıştır.


13 Mart 1992 depremi, milletimizin yaşadığı en büyük acılardan biri olmuştur. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen ve acılarımız hala taze, aramızdan ayrılanların hiçbir zaman unutulmadığını bir kez daha ifade etmek isterim.


Erzincan'da ve ülkemizin hiçbir köşesinde bu tür acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, tüm Erzincanlılara başsağlığı, sabır dileklerimle saygılar sunuyorum." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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