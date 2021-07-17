Tanoğlu: "Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tanoğlu: "Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz"

Tanoğlu: 'Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (Erzincan TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Başkan Tanoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemiz ve Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı kurban bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar; sevgi, paylaşma, dayanışma ve barış gibi insana en çok yakışan değerlerin bir arada yaşanması halinde, hayatın nasıl güzelleştiğini görmemize vesile olan; kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemizi sağlayan çok özel günlerdir.

Bu özel ve mübarek günleri layığı ile yaşamayı temenni ederken, ülkemizin, milletimizin, tüm İslam Aleminin mübarek kurban bayramını kutluyor, sağlık ve huzur içinde, birlik ve beraberlik dolu nice bayramlara ulaşmayı diliyorum" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Ankara'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma ücretsiz olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tanoğlu: "Kurban Bayramını hep birlikte karşılamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:15:49. #1.16#

title