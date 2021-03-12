Tanoğlu: "İlimizde yaşanan depremlerden ötürü depremlere karşı her an hazırlıklı olmamız gerekli kılınmaktadır"
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Tanoğlu: "İlimizde yaşanan depremlerden ötürü depremlere karşı her an hazırlıklı olmamız gerekli kılınmaktadır"

12.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:02
Tanoğlu:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 13 Mart Erzincan Depreminin 29. yıldönümü olması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, 13 Mart Erzincan Depreminin 29. yıldönümü olması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Tanoğlu mesajında, "Erzincan'ımıza büyük kayıplar verdiren ve birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan 13 Mart 1992 Depreminin 29. Yıl dönümünde güzel Erzincan'ımız, yapılaşması, sanayisi, turizmi, ulaşımı ve yaşanılır bir kent olma konusunda gerçekleştirdiği seferberlikle deprem felaketinin izlerini silmeyi başarmıştır. 13 Mart 1992 Depreminden Erzincan ve Erzincanlı hemşerilerimiz dersler çıkarmayı başarabilmiş, yaşadığı zor günleri geride bırakarak gelişme yönünde Erzincan'ımıza büyük bir ivme kazandırmışlardır. Gerçekleştirilen yapılaşma kontrolleri ile depremle yaşamayı öğrenen insanımız, depremin izlerini kısa sürede silmeyi başarmış ve Erzincan'ımızı bölgenin parlayan yıldızı haline getirmiştir. Ülkemizin ve ilimizin bir deprem bölgesi olduğu gerçeği; depremle yaşamayı öğrenmemizi olası depremlere karşı her an hazırlıklı olmamızı gerekli kılmaktadır. Erzincan'da ve ülkemizin hiçbir köşesinde bu tür acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle, depremde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, tüm Erzincanlılara başsağlığı, sabır dileklerimle saygılar sunuyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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