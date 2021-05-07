Tanoğlu: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tanoğlu: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz"

Tanoğlu: 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanoğlu mesajında "Mübarek ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün birlikte ellerimizi semaya açtığımızda tüm dualarımız insanlığın huzuru, sağlık ve sıhhati, sıkıntıların son bulması, salgın nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerin bitmesi, devletimizin selameti, güven, kardeşlik ve sevginin hakim olduğu günler görebilmek için olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz ve İslam alemi olmak üzere tüm insanlığın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor; bu gecenin barış, huzur ve hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimiyle birlikte Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Yaz mevsimiyle birlikte Erzincan'da 7 kişi kene ısırması sonucu hastanelik oldu
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
Biden yönetiminden, korona aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
SAMSUN'DA 'FİLTRESİZ' MASKE TEHLİKESİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç Burak Sergen
Spor Metin Oktay Ali Tandoğan Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tanoğlu: "Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 09:29:21. #1.14#

title