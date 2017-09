Tankut: "Latovlevici'nin Gitmesine Karar Verdik"

Kardemir Karabükspor Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, bir sezon önce ücretsiz aldıkları Latovlevici'nin 550 bin Euro karşılığında Galatasaray'a verilmesinin kendileri açısında iyi bir fiyat olduğunu söyledi.



Takımın hafta sonu sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için yaptığı son idmanı takip eden kulüp başkanı Ferudun Tankut, Latovlevici transferi ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.



"Galataray'da başarılar dilerim"



Rumen oyuncuları Lasmin Latovlevici'ye Galatasaray'da başarılar dileyen Başkan Tankut, "Latovlevici'yi biz aldığımızda Gençlerbirliği'nde fazla yer bulamadı ama bizde güzel maçlar çıkarttı. Dolayısıyla Galatasaray'dan gelen bir talep üzerine reddetmemiz oyuncu üzerinde motivasyon eksikliği oluşturup faydalanabilemeyiz diye düşündük. Yönetim ve teknik heyet olarak aldığımız karar ile gitmesine karar verdik. Bize verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Galatasaray'a ve Galatasaray'da oynayacak Latovlevici'ye teşekkür ediyoruz" dedi.



"550 bin Euro bizim için gayet iyi bir fiyat"



500 bin Euro gibi bir fiyata verilmesine yönelik bir takım tepkilerinde olduğunun da sorulması üzerine başkan Tankut, "Eleştirenlerden birini aradım ve 12 yaşında bir çocuk çıktı. Bu yaştaki bir çocuğun anlayabileceği noktadan bakarsak doğru. Bir yıl önce ücretsiz aldığımız ve 31 yaşında olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Şu anda bizim baktığımız futbolcunun maliyeti daha az. Sosyal medyada yazan arkadaşlarımızın bakış açısı bu. 550 bin Euro bizim için gayet iyi bir fiyat. Çünkü 10 ay sonra sözleşmesi bitecek ve aynı zamanda yaşı da 31. Geçen sene 300 bin Euro'ya Traore'yi Konya'ya verecektik ama futbolcu anlamamıştı ve biz bir sene boyunca hem oyuncaya ücret ödedik hem de 300 bin Euro'dan olduk. Karını zararını hesabını biz yapıyoruz. Sosyal medyadan yazan arkadaşlar, maça gelmeyen, maçla ilgilenmeyenlerin yazdıkları yazıdan etkilenmemek gerekir. Tudor'un Galatasaray'a gitmesi ve aynı zamanda Karabükspor'dan Latovlevici'nin rakamsal boyutu ne olursa olsun Karabükspor açısından bakarsak, bu noktada bir cazibe merkezi olacağını değerlendirmek lazım. Bunun manevi ölçüsü maddi ölçüsüne çok çok daha büyük olur" ifadelerine yer verdi.



"Takviye yapacağız"



Latovlevici konusu gündemde olunca yönetim olarak o bölgeye takviye yapacaklarını da ifade eden Tankut, "Geçen seneden görüştüğümüz bir oyuncu vardı. Eğer olursa onu getirmek istiyoruz. Diğer yandan Seleznov konusunda ise bize intikal eden bir talep yok. Bir talep gelirse onu da değerlendirmeye alırız. Profesyonel şartlar ölçüsünde değerlendiririz. İleri uç konusunda eğer Seleznov giderse o bölgeye bir takviye yaparız. Şu an Yatabare ve Seleznov var bu yeterli. Eksik bölgelerimizi zaten tamamladık" diye konuştu.



"Yabancı oyuncu tartışmaları"



Aynı zaman Türkiye Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı olan Ferudun Tankut, Ukrayna maçı sonrası gündeme gelen yabancı oyuncu konusunda ise bir soruya, "Takımlar veya milli takımların mağlubiyeti sonrası farklı bir noktalara olaylar çekiliyor. Ukrayna mağlubiyetinden sonra bir anda yabancı konusu tartışılmaya başlanıldı. Federasyonun 14 tane yabancı oyuncu alacaksınız diye bir dayatması ve zorlaması yok. İsteyen 24 tane Türk oyuncu ile oynayabilir. Milli takımda bir başarısızlık varsa kaldı ki, Hırvatistan'ı yenince bu tartışmalar da son buldu gibi. Bizim temel olayın gözden kaçtığını görüyoruz. Milli takımdaki oyunculara baktığımızda büyük bölümünde alt yapının Avrupa olduğunu görüyoruz. Karabükspor'da olduğu gibi tüm takımların alt yapısı sorunu var. Şu an bir tek Altınordu altyapıya yatırım yapan kulüp. Biz altyapılarla ilgili çok ciddi bir çalışma yapmamız lazım" ifadelerine yer verdi.



"Beşiktaş karşısında 3 puan hedefliyoruz"



Başkan Tankut, cumartesi günü sahlarında oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili olarak ise, "Beşiktaş iki sezon üst üste şampiyon takım. Gücünü biliyoruz. Nasıl bir takımla oynayacağımızı iyi biliyoruz. Geçen seneden beri biz iç saha maçlarımızda iyi sonuçlar aldık. Bu ligin ilk maçında Başakşehir maçında 3-1'lik bir galibiyet aldık. Şu an 3 maç sonunda 5 puanımız var. Beşiktaş maçından da 3 puan almayı hedefliyoruz. Mili maç arasından beri oyuncularımız çalışıyor. İnşallah iyi bir sonuçla galibiyetle sonuçlandırırız" dedi. - KARABÜK