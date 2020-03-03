Tanksavar eğitiminde tam isabet
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Tanksavar eğitiminde tam isabet

Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.

03.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:20
Tanksavar eğitiminde tam isabet

, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.


Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Tanksavar atış eğitimlerini başarıyla icra eden Kara Kuvvetlerimize bağlı mekanize birliklerimiz hedefleri tam isabetle vurdu" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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