Tanksavar eğitiminde tam isabet
Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.
03.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:20
Milli Savunma Bakanlığı, tanksavar eğitimlerinde mekanize birliklerinin hedeflerini vurmaları ile ilgili görselleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Tanksavar atış eğitimlerini başarıyla icra eden Kara Kuvvetlerimize bağlı mekanize birliklerimiz hedefleri tam isabetle vurdu" denildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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