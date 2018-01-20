Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye Geçti

Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye Geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

Tanklar, Kilis'ten Suriye'ye Geçti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin  Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen ' Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, Kilis'ten Suriye'ye geçti.

Çekicilere yüklü tanklar, gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'nin Azez İlçesine geçti.

- Kilis

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