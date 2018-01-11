O Anlar Kamerada! Sarhoş Rus Tankla Süpermarkete Girdi, 1 Şişe Şarap Çalıp Çıktı
Rusya'da sarhoş bir adam eğitim alanından çaldığı tank ile süpermarkete girdi. 1 şişe şarap çalan adam tanka binerek olay yerinden ayrıldı.
Rusya'da sarhoş olduğu belirtilen bir adam, özel eğitim alanından aldığı tank ile süpermarkete daldı ve bir şişe şarap çaldı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Apatiity şehrinde meydana gelen olayda tank ile süpermarkete giren adamın bu akıl almaz davranışı amatör kameralarca kaydedildi. Önündeki bir aracı da kullanılmaz hale getiren adam ardından çaldığı şarapla tanka geri binerek olay yerinden ayrıldı. Rus polisi olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜLER REKOR KIRIYOR
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.
YORUMLAR (6)
-
Bu kadar da komiklik olmaz ama, insanı gülmekten çatlatmak, patlatmak mı istiyorsunuz yaaa???Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bankasoysaydIn daha iyi olmazmUydI boguluyorsan bari buyuk denizde bogul......Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
sen nasıl bir kralsın :))))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Nasıl bi şarap kafasıymış bu.. Bende istiyom f16 la ufo çalcamda..))Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
yer adanamı yoksaCevap Yaz 5 2 Yayından KaldırFAKO: Rusya yaziyor ya kör5 1 Yayından Kaldır