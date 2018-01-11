O Anlar Kamerada! Sarhoş Rus Tankla Süpermarkete Girdi, 1 Şişe Şarap Çalıp Çıktı

Rusya'da sarhoş olduğu belirtilen bir adam, özel eğitim alanından aldığı tank ile süpermarkete daldı ve bir şişe şarap çaldı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Apatiity şehrinde meydana gelen olayda tank ile süpermarkete giren adamın bu akıl almaz davranışı amatör kameralarca kaydedildi. Önündeki bir aracı da kullanılmaz hale getiren adam ardından çaldığı şarapla tanka geri binerek olay yerinden ayrıldı. Rus polisi olay ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜLER REKOR KIRIYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede tıklanma rekoru kırdı.