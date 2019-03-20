Tankın Önünde Eğilmeyenlerin Zilletin Önünde Eğilmesini Beklemek Ahmaklıktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Tankın önünde eğilmeyen bir milletin zilletin önünde eğilmesini beklemek tam bir şuursuzluk, tam bir ahmaklıktır." dedi.

Bahçeli, Cam Piramit Fuar Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Salon Toplantısında yaptığı konuşmada, Antalya'nın bugün dostu sevindirirken, düşmanı çatlattığını söyledi.

Türkiye'nin dünden daha güçlü olduğunu belirten Bahçeli, karanlık senaryolara boyun eğmeyen, zora ve zorbalıklara eyvallah etmeyen bir mizacın sahipleri olduklarını ifade etti.

"İttifakımız dirliğe ve kardeşliğedir"

Her engeli aşacak, her badireyi göğüsleyecek kadar cesur ve dirayetli olduklarını dile getiren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz cumhurun ta kendisiyiz. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Ayrılığa prim vermeyiz. Ayrışmaya 'tamam' demeyiz. Fitneye hoşgörü göstermeyiz, fitnecilere sessiz kalmayız. Çünkü biz cumhurun sesi, Türk milletinin kesilmeyecek nefesiyiz. İttifakımız birliğedir. İttifakımız dirliğe ve kardeşliğedir. İttifakımız 82 milyon vatan evladının huzuru ve geleceği içindir."

Milli ruhun Antalya'da fazlasıyla mevcut olduğunu anlatan Bahçeli, Antalya'nın harcının Türkiye sevdasıyla karıldığına işaret etti.

Bahçeli, Türk milletinin 31 Mart'ta sandık başında iradesini göstereceğine dikkati çekerek, 11 gün sonra yapılacak seçimin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhur ittifakının Türk milletinin vicdanında doğduğunu, tercih ve beklentisiyle oluştuğunu dile getiren Bahçeli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Menderes Türel ile tüm adaylar için destek istedi.

Niyetlerinin temiz, hedeflerinin de berrak ve büyük olduğunu vurgulayan Bahçeli, toplantıya katılanlara 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek olup olmayacaklarını sordu.

"Evet" yanıtını alan Bahçeli, "Çok şükür Antalya kararını vermiş, Cumhur ittifakının zaferini şimdiden müjdelemiştir. Ben de diyorum ki, 'beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Antalya için istikrar.' Sağ olun Antalya." diye konuştu.

"Bu seçimler hayati derecede önemlidir"

Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak seçimin önceki seçimlerden bazı farklarının olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki, 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişiminden sonraki ilk yerel seçimlerin yapılıyor olmasıdır. 16 Nisan halkoylamasından bugüne kadar siyasi ve sistemsel kazanımlarımızın devam etmesi açısından bu seçimler hayati derecede önemlidir. Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetiminin teşkil ve tezahürü her açıdan tarihi değerdedir. İkincisi ise Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü öncesinde yapılan son yerel seçimler olmasıdır. 2023 yılına nasıl bir siyasi atmosferde gireceğimizi bu seçim tayin edecektir. Türkiye'nin oyalanmaya hali yoktur, kısır tartışmalara harcayacak vakti de kalmamıştır. Yeni hükümet sisteminin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve güçlü Türkiye hedefine ulaşılması kaçınılmaz bir görev olarak önümüzdedir. Bu durum aynı zamanda bir beka meselesidir. Hem siyasi hem sosyal hem de ekonomik açıdan prangalarını söküp atmış bir Türkiye'nin varlığı, hepimizin omuzlarındaki milli sorumluluktur. Tarihe karşı ertelenemeyecek görevlerimiz vardır. 15 Temmuz işgal teşebbüsünü önlemek için toprağa düşen 251 vatan evladının hatırasına gölge düşüremeyiz. 2 bin 193 gazimizi hayal kırıklığına uğratamayız."

Türkiye'nin bugüne kadar ağır ve çetin imtihanlardan geçtiğinin altını çizen Bahçeli, bu imtihanlardan alnının akıyla çıktığını aktardı.

15 temmuz hain darbe girişimi esnasında kimsenin önüne sandık konularak, "Var mı olalım, yok mu olalım" diye sorulmadığına değinen Bahçeli, milletin canını dişine taktığını, istiklaline, istikbaline ve kutlu iradesine sonuna kadar sahip çıktığını belirtti.

"Türk milleti muazzez bir destana imza attı"

"Bayrak düşmesin, ezan dinmesin, vatan istila ve işgal edilmesin" diye fedakar yüreklerin zalimlere meydan okuduğunu hatırlatan Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk milleti muazzez bir destana imza attı. Sadece asker kılığına girmiş FETÖ'cü teröristlere değil, arkalarındaki emperyalistlere karşı da direndik. Onlar çoktu ama biz inançlıydık. Onların tankı, topu, tüfeği vardı ama bizim de sarsılmaz imanımız vardı. Onlar kudurmuş ihanet kafilesiydi ama biz de zaferden zafere koşan çılgın Türklerdik. Direndik, pes etmedik ve kazandık. Kanla yazılan bir destanı gönülden gönüle paylaştık. 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla devleştik. Dostlarımız sevindi, düşmanlarımız yeni hesap peşine düştü. Emperyalistler Türkiye ve Türk milletini siyasi, ekonomik ve diplomatik baskıyla köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ablukayı yardık, setleri aştık, hamd olsun surda gedik açtırmadık. 16 Nisan halkoylamasıyla daha güçlü, daha istikrarlı ve millet iradesinin tam egemen olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş yaptık."

"İhanet senaryolarına her gün yenisini eklediler"

Milletin kararlı duruşunun hainleri deliye çevirdiğini, milli beka hasımlarına şok yaşattığını anlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hız kesmediler, ihanet senaryolarına her gün yenisini eklediler. Türkiye'nin istikrarı bunların kanına dokunuyor. 2023 hedefimiz bunları rahatsız ediyor. Milli birlik ve kardeşlik irademiz alayını zelzele gibi sarsıyor. Sınır dışı operasyonlarımız bunların ekmeğini kesiyor. Ekonomik mahvımızı planlayıp, sokakların karışmasını hedefliyorlar. Şimdi de 31 Mart'ta Cumhur ittifakının zayıflayıp, tökezlemesini dört gözle bekliyorlar. Çünkü Cumhur İttifakı zaafa uğrarsa bunlara gün doğacaktır. Cumhur İttifakı erirse bunların içinin yağı eriyecektir. Hedefleri budur, arayışları budur, arzuları bundan ibarettir. Tankın önünde eğilmeyen bir milletin zilletin önünde eğilmesini beklemek tam bir şuursuzluk, tam bir ahmaklıktır."

(Sürecek)

Kaynak: AA