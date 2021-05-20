Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı

Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya sıralamasında yer alan "Dream" isimli ultra lüks yat Bodrum'a geldi.

Dünya sıralamasında yer alan "Dream" isimli ultra lüks yat Bodrum'a geldi. Milyon dolarlık yata yakıt ikmali için tankerlerin biri gitti diğeri geldi. Yaklaşık 240 bin litre yakıt alan yat 1 milyon 752 bin lirayı Bodrum'a bıraktı.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte ultra lüks yatlarda Bodrum'a gelmeye başladı. Lüks yatların bazıları deniz açığına demir atarken bazıları ise yakıt ikmali yapmaya başladı. Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine demir atan "Dream" isimli ultra lüks yat yaklaşık 240 bin litre yakıt aldı. Tankerlerin kuyruğa girdiği gemi yanaşma iskelesinde yoğunluk oluştu. Vatandaşlar ise yata bakmaktan kendilerini alamadı. 1 milyon 752 bin liralık yakıt alacağı öğrenilen yatın akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği öğrenildi.

1997 yılında Türkiye'de üretildiği öğrenilen 106 metre uzunluğundaki lüks yat, Atina'dan Bodrum'a geldi. Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yat, birkaç ayda bir Bodrum'a yakıt ikmali için geliyor. Türkiye'de Yunanistan'dan daha uygun şartlarla yakıt alabilen yata daha önceki gelişlerinde de 220 bin ile 255 bin litre arasında yakıt doldurulmuştu.

Mini saray

Yatın içerisi ise 5 yıldızlı otelden farksız. İçerisinde savuna, spa, hamam bulunurken, su sporları ürünlerini de barındırıyor. 2 restoran, bir gece kulübü olan yatta, açık ve kapalı yüzme havuzu ve spor salonu da bulunuyor. - MUĞLA

Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı
Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı
Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı
Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Son Dakika | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'de fabrika temel atma töreninde konuştu: (1)
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Abdullah Gül Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tankerlerin biri gitti diğeri geldi, ultra lüks yat 240 bin litre yakıt aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 18:43:28. #1.13#

title