Tankerle Su Taşıma Dönemi Bitti
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Tankerle Su Taşıma Dönemi Bitti

Tankerle Su Taşıma Dönemi Bitti
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02 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİTankerle su taşıma dönemi bittiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde özellikle yaz aylarında yaşanan tankerle içme suyu taşıma dönemine son veriyor.

02 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Tankerle su taşıma dönemi bitti

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde özellikle yaz aylarında yaşanan tankerle içme suyu taşıma dönemine son veriyor. Son olarak Büyükorhan'ın Osmanlar Mahallesi'ndeki içme suyu sorunu da çözümü kavuşturuldu.

BUSKİ marifetiyle, ilçelere yönelik gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına hız veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'ın Ericek, Geynik ve Mazlumlar mahallelerinin ardından, Osmanlar Mahallesi'ndeki su sorununu da çözüme kavuşturdu. Kanalizasyon hattı imalatıyla, mahalledeki altyapı ağı yaklaşık 1 milyon TL'lik yatırımla yenilendi. Özellikle yaz aylarında kendini hissettiren su sıkıntısına çare oluşturabilmek için tankerlerle içme suyu sevkiyatı yaptıklarını hatırlatan BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, bunun da ek bir maliyet ve zaman kaybına yol açtığını vurguladı. Su sorunu yaşanan mahallelerin sürekli ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için gerekli tüm yatırımları yaptıklarını dile getiren Gülenç, "Ericek, Geynik ve Mazlumlar'ın ardından, Osmanlar Mahallesi'ndeki su çilesine de son vermiş olduk. Osmanlar'da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını, 5 bin 200 metreden oluşan içme suyu hattı imalatıyla çözüme kavuşturduk. Kanalizasyonu bulunmayan mahallenin bu sorununu da 1000 metrelik kanalizasyon hattı imalatıyla giderdik. Osmanlar'ın içme suyu ve kanalizasyon hatlarından oluşan altyapı ağını, yaklaşık 1 milyon TL'lik yatırımla yenilemiş olduk" dedi.

Stratejik planlama doğrultusunda ilçeleri mercek altına aldıklarını dile getiren Gülenç, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün Bursa'yı, sorunsuz altyapı ağına kavuşturmak için yoğun bir çaba harcadıklarını da sözlerine ekledi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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