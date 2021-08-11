Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar
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Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar

Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hilvan'a bağlı Gölcük kırsal Mahallesi'nde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ŞANLIURFA

Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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