Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hilvan'a bağlı Gölcük kırsal Mahallesi'nde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı