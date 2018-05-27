Tankerin Çarptığı Suriyeli Öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmek isterken tankerin çarptığı Suriye uyruklu Mahir Bedevi (39) hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ'ta yolun karşısına geçmek isterken tankerin çarptığı Suriye uyruklu Mahir Bedevi (39) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda meydana geldi. Karaziyaret Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Mahir Bedevi'ye, Cengiz Akdeniz yönetimindeki 38 KJ 243 plakalı tanker çarptı. Tankerin altında kalan Bedevi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bedevi'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, tanker sürücüsü Akdeniz gözaltına alındı. - Kahramanmaraş