Tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjü sulayan tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

07.06.2020 02:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 02:24

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjü sulayan tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Veli D'nin kullandığı 45 E 3419 plakalı otomobil, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki refüjde peyzaj sulaması yapan ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 M 0446 plakalı tankere arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Durumu ağır olan sürücü Veli D, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tankere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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