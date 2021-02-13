Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı
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Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı

13.02.2021 21:16 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:20
Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı

AKSARAY'da, motor fabrikasında çalışan kadın işçilerin bulunduğu otomobilin tankere çarptığı kazada, 5 işçi yaralandı.

AKSARAY'da, motor fabrikasında çalışan kadın işçilerin bulunduğu otomobilin tankere çarptığı kazada, 5 işçi yaralandı. 

Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu'nun 10 'uncu kilometresinde meydana geldi. Motor fabrikasında çalışan Ülfiye Akdemir (41), iş çıkışında 68 HU 379 plakalı otomobiline aldığı mesai arkadaşlarıyla evlerine gitmek üzere yola çıktı. Akdemir'in kullandığı otomobil, Seyfi Atmaca (54) yönetimindeki 06 DS 1085 plakalı yakıt yüklü tankere çarptı. Kazada, sürücü Akdemir ile araçta bulunan arkadaşları Damla Akay (25), Tuğba Altındal (35), Fadime Sürücü (42) ve Gülten Acar (47) yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı
Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı
Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı
Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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