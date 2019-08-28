Tanker virajda devrildi, sürücü yaralı
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
28.08.2019 11:29
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Toprakkale-Adana D-400 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne giden Hasan Kaptan idaresindeki 21 BC 315 plakalı asfalt yüklü tanker, Mustafabeyli mevkiinde, virajda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Kaptan, yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, tankerin kaldırılması ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Toprakkale-Adana D-400 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adana yönüne giden Hasan Kaptan idaresindeki 21 BC 315 plakalı asfalt yüklü tanker, Mustafabeyli mevkiinde, virajda devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Kaptan, yaralandı.
İhbar üzerine gelen ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, tankerin kaldırılması ve yolun itfaiye ekiplerince temizlenmesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA