Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı

20.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:52
Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı

Kireç yüklü tanker ve patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan Niğde-Adana otoyolu 4 saat sonra açıldı.

Kireç yüklü tanker ve patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan Niğde-Adana otoyolu 4 saat sonra açıldı.

Adana istikametinde ilerleyen Talha Deniz yönetimindeki 51 HH 065 plakalı kireç yüklü tanker, aynı yöndeki Ferdi Karabucak idaresindeki 51 BF 573 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tanker ve kamyon, bariyerlere çarparak otoyolda devrildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkan sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol, 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Hazal Kaya İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Erol Bulut Metin Oktay Serdar Aziz Garry Rodrigues
Daha Fazla Ekim İyi Parti Galatasaray Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 19:54:42. #1.14#
title