Tanker şarampole devrildi, İranlı şoför ağır yaralandı

Tanker şarampole devrildi, İranlı şoför ağır yaralandı

IĞDIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen tankerin İranlı şoförü Bızhan Eftekharesfahlan, ağır yaralandı.

Tanker şarampole devrildi, İranlı şoför ağır yaralandı

IĞDIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen tankerin İranlı şoförü Bızhan Eftekharesfahlan, ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ağrı-Iğdır karayolunda meydana geldi. İran'dan Gürcistan'a giden İran uyruklu Bızhan Eftekharesfahlanı yönetimindeki 66 A 572-10 plakalı tanker, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kaza sırasında araçtan atlayan Bızhan Eftekharesfahlanı yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eftekharesfahlanı, tedaviye alındı. 


- Iğdır

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et