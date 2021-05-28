Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu
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Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu Petrol yüklü tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti.

Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu

Petrol yüklü tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu

İSTANBUL - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen tankere kıyıya 300 metre kala müdahale etti. Olumsuz bir durum yaşanmadan müdahale edilen olay sebebiyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

KURTARMA 11 römorkörü refakatinde İstanbul Boğazı Kuzey-Güney seyrini yaparken Yeniköy dönüşünde makine arızası nedeniyle sürüklenen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tankere Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri halat vererek müdahale etti. Sahile 300 metre kala durdurulan tankere, KURTARMA 8 römorkörü ve KEGM 5 can kurtarma bot yönlendirildi. Öte yandan İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı.

Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu
Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu
Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu
Tanker sahile sürüklendi, İstanbul Boğazı trafiği durduruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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