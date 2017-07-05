Tanker Patlamasında Ölenlerin Kemikleri Dna Testi İçin İzmir'e Gönderildi

Tanker patlamasında ölenlerin kemikleri DNA testi için İzmir'e gönderildi



DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen orman yangınına destek amacıyla dozer taşıyan tırla yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 kişinin cesedinin belirlenmesi için, kemikleri İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki yakıt tankeri faciasında yaşamlarını yitiren 2 sürücü ile patlama sonrası kemik parçaları bulunan 2 kardeşin kemiklerinin kime belirlenmesi, DNA testi ve kesin ölüm nedeni için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Meydana gelen patlama kazasında, tır sürücüsü Hüseyin Avcı, LPG yüklü tankerin şoförü Melih Diğrek ile patlamanın ardından kemik parçaları bulunan Efe ve Zeynep Şama'nın cenazesi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki ön otopsi raporum tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla, DNA testi ve kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazada, ağır yaralanan dozer operatörü Zafer Demir'in İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, otomobil şoförü İbrahim Şama'nın ise İzmir Bozyaka Yanık Merkezinde tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Denizli-Aydın karayolunda 4 Temmuz'da, Melih Diğrek yönetimindeki 45 AY 241 plakalı LPG taşıyan tanker, Sarayköy'deki orman yangını söndürmek için dozer götüren Hüseyin Avcı hakimiyetindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne ait 20 YS 346 plakalı tırla çarpışmış, kazanın ardından yakıt tankeri patlamıştı.

Meydana gelen faciada yaktı tankeri sürücüsü Diğrek ve tır sürücüsü Avcı olay yerinde yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı. Tavas ilçesine tatile gitmek için yurt dışından geldiği öğrenilen Şama ailesinin kayıp çocukları Efe ve Zeynep Şama'ya ait kemik parçaları olay yerinde bulunmuştu.